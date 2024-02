To najdroższa kawalerka na sprzedaż na Pomorzu. Oferta z lutego 2024 r. Kosztuje fortunę, ale co za widok!

Budynek wykonany jest z najwyższej klasy materiałów. Deo Plaza to wyjątkowy koncept architektoniczny łączący w sobie starogdański styl odzwierciedlony w nowoczesnym wydaniu. W budynku znajduje się całodobowe lobby z obsługą consierge oraz całodobową ochroną . Cześć hotelowa Radisson oferuje strefę fitness i SPA . Do dyspozycji mieszkańców oraz gości oddany został dwupoziomowy parking podziemny z miejscami postojowymi.

Najdroższe kawalerki na sprzedaż. Prestiżowe lokalizacje, luksus i często szokujące ceny

Kawalerki mają wiele zalet. Zwykle są tanie w utrzymaniu, nie trzeba spędzać wielu godzin na sprzątaniu, są klimatyczne i w razie zmiany planów - stosunkowo łatwe do wynajęcia. Są świetnym rozwiązaniem do życia w pojedynkę lub dla pary.

Z pewnością dzisiejsze kawalerki to nie to samo, co te sprzed dekady. Wiele z nich to luksusowe apartamenty o dużym metrażu, za które trzeba słono zapłacić.