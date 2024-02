W Krynicy-Zdroju powstaje kompleks apartamentowców na wprost Jaworzyny Krynickiej. Osiedle Czarny Potok wkrótce zyska też aquapark

Budowa wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców oraz turystów, którzy śledzą postępy prac. Już większość budynków jest na ukończeniu.

Jak będą wyglądać apartamenty na Czarnym Potoku?

Powstające butikowe apartamentowce to obiekty inwestycyjne w standardzie pięciogwiazdkowym. Powstanie blisko 200 pokoi o różnym metrażu. Według planów na najwyższych piętrach będą penthouse'y z tarasami widokowymi, a kilkadziesiąt apartamentów będzie wyposażonych w prywatne sauny oraz wewnętrze albo zewnętrzne jacuzzi.

Do tego powstaną również lokale z aneksami kuchennymi, a powierzchnia tych mieszkań wahać będzie się od 32 do 66 m2

Budynki o pięciogwiazdkowym standardzie mają przyciągnąć do uzdrowiska inwestorów.