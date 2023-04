TOP 10 firm, które zarobiły najwięcej na bonie turystycznym. Lider z Małopolski nie miał żadnej konkurencji

Program miał stać się zachętą do wypoczynku w Polsce. Maksymalna realizacji bonów turystycznych przypada na okres częściowo pandemii, kiedy też Polscy w mniejszym stopniu wyjeżdżali za granicę i mieli szansę poznawać atrakcyjne zakątki kraju.

- To wielki sukces jeżeli chodzi o program społeczny, czyli danie polskim rodzinom szansy na wypoczynek, ale także wsparcie dla branży turystycznej. To były suwerenne i niezależne wybory polskich rodzin i to, że w takiej skali wybierali Małopolskę świadczy o tym, że mamy tu szeroką ofertę wypoczynku rodzinnego, że była też dobra promocja - mówi "Gazecie Krakowskiej" Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki.