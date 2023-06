Transmisje z Igrzysk Europejskich 2023 Kraków-Małopolska tylko na antenach TVP

Transmisje z Igrzysk Europejskich 2023 Kraków- Małopolska na antenach TVP

TVP Sport natomiast będzie w pełni podporządkowana tej imprezie – transmisje będą rozpoczynały się ok. godz. 9:00 i będą trwały aż do 22:30. W tym samym czasie na kanale sportowym Telewizji Polskiej rozpocznie się serwis informacyjny "Sportowy Wieczór", w którym głównym tematem będą Igrzyska Europejskie.

Ze względu na rangę wydarzenia, Telewizja Polska przygotowała się do relacji z Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023 na tych samych zasadach, jak w przypadku igrzysk olimpijskich, mistrzostw Europy czy mistrzostw świata w piłce nożnej. Publiczny nadawca w trakcie 12 dni zawodów pokaże „na żywo” ponad 150 godzin relacji, a przy transmisjach będzie pracowało ponad 200 osób: komentatorzy, reporterzy, prowadzący studio, wydawcy, podwykonawcy, producenci, kierownicy produkcji, technicy i wiele innych.

Ze względu na to, że niektóre zawody w poszczególnych konkurencjach nachodzą na siebie, całość rywalizacji będzie można obejrzeć na stronie TVPSPORT.PL. Publiczny nadawca uruchomi specjalną zakładkę poświęconą najważniejszej sportowej imprezie 2023 roku, w której – podobnie jak podczas igrzysk olimpijskich – będzie można znaleźć najważniejsze informacje: newsy, program zawodów i transmisji, skład reprezentacji Polski i oczywiście zakładki do poszczególnych dyscyplin, gdzie znajdą się o nich najważniejsze informacje oraz linki do transmisji.