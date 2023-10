Trzęsienie ziemi odczuwalne w Krakowie, Nowym Sączu, Krynicy i Tarnowie! "Blok się zakołysał". Epicentrum na Słowacji

W Krakowie zatrzęsła się ziemia

- Siedziałem w zaparkowanym aucie. I nagle dwa razy nim zakiwało. Myślałem, że to wiatr, ale - sprawdziłem - nie wiało. I nie przejechał też obok mnie żaden ciężki samochód, z którego powiew mógłby zakołysać moim autem. Od sąsiadów potem usłyszałem, że było czuć kiwanie się bloku i dzwoniły ludziom szklanki w szafkach - opowiadał nam wieczorem w poniedziałek mieszkaniec Prądnika Białego.

Pani Anna zaalarmowała nas w poniedziałek wieczór: "Dziś o godzinie 20.24 dało się wyczuć na ul. Kurczaba 17 trzęsienie ziemi (blok zakołysał się). Nie wiem, na jaką skalę było to czuć w całym Krakowie, czy tylko tutaj, bliżej Wieliczki. Widziałam na radarze że właśnie w Słowacji i na Węgrzech było czuć trzęsienie w skali 4.5. Jestem ciekawa czy ktoś oprócz mnie i sąsiadów czuł te wstrząsy w Krakowie, bo radar skali trzęsienia w cale nie pokazuje że Kraków miałby odczuć cokolwiek z tego trzęsienia na Słowacji".

Na stronie "Kataklizmy w Polsce i na świecie" na FB można znaleźć następujące informacje o poniedziałkowym zjawisku (wraz z mapą): "Silniejsze trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,0 na Słowacji! Epicentrum znajdowało się ok. 6 km na południowy wschód od miasta Stropkov i ok. 61 km na północny-wschód od Koszyc. Hipocentrum znajdowało się na głębokości 10 kilometrów. Wszystkie parametry podaję za europejską agencją ESMC. Z raportów wynika, że wstrząs był odczuwalny w okolicach Krakowa, a nawet Katowic. Najmocniej rzecz jasna odczuli go ludzie mieszkający w pobliżu epicentrum".