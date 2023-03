Uwaga na oszustów podszywających się pod ZUS. Fałszywe maile wyglądają wiarygodnie Marcin Banasik

ZUS Kraków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które rozsyłają oszuści, by wyłudzić dane. Nie należy klikać w podejrzane linki, ani pobierać załączników niewiadomego pochodzenia. Na problem zwraca uwagę również serwis Niebezpiecznik.pl, który na swoim koncie na Twitterze napisał m.in. "Uważajcie na e-maile "o błędnym logowaniu do PUE / ZUS"!. W załączniku oszuści zachęcają do otworzenia pliku .xll (zupełnie jak w przypadku wczorajszych ataków "na NFZ")".