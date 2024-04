Uwaga! Oszuści mogą podszywać się pod Narodowy Fundusz Zdrowia. To próba wyłudzenia danych i pieniędzy

Jest też internetowy formularz, przez który oszuści chcą pozyskać dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres i numer telefonu), a w kolejnym kroku także numer karty kredytowej lub debetowej. To oszustwo oraz próba wyłudzenia danych oraz pieniędzy!

Uważaj na te strony internetowe:

To m.in. za ich pośrednictwem oszuści próbują pozyskać dane, ale takich witryn może być więcej.

Przypominamy:

Oficjalna strona internetowa NFZ jest dostępna pod adresem https://www.nfz.gov.pl/ . To bezpieczna witryna z prawidłowym certyfikatem wystawionym przez zaufany urząd certyfikacji.

Jak się chronić?

Nie klikaj w linki (w internecie, w wiadomości SMS czy w komunikatorze internetowym), gdy nie ma pewności, że strona, do której prowadzą, jest bezpieczna. Możesz stracić dane i pieniądze!

O bezpieczeństwie w małopolskim NFZ

O tym, jak nie dać się nabrać „na wnuczka” czy „na NFZ”, mówią małopolscy policjanci podczas swoich specjalnych dyżurów w sali obsługi klientów małopolskiego NFZ (Kraków, ul. Wadowicka 8W). Spotkania z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie to okazja, by poznać metody stosowane przez przestępców, skuteczne sposoby profilaktyki i zasady działania, gdy padniemy ofiarą oszustwa. Na najbliższe zapraszamy do SOK 4 czerwca.