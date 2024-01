Vandinka skradła serce piłkarza Sandecji Nowy Sącz. Ukochała słońce i plażę Redakcja sportowa Nowy Sącz

Denis Potoma trafił do klubu z Nowego Sącza w styczniu 2023 roku. Słowacki pomocnik związał się z ówczesnym pierwszoligowcem umową do końca czerwca 2024 roku. W bieżącym sezonie piłkarz urodzony w rodzimym Swidniku zanotował 18 ligowych występów w 2. lidze, w których zdobył dwa gole. Rozegrał też jeden pełny mecz Pucharu Polski. Na co dzień może liczyć na wsparcie swojej dziewczyny Vandinki. A to jak wiadomo w obliczu ubiegłorocznych występów sądeczan, jest niezwykle istotne. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.