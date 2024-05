W Krakowie o wielkiej szansie dla małych i średnich firm. E-eksport – wyzwanie i sporo nowych możliwości

W Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych na krakowskim Zabłociu będzie można wziąć udział również w networkingu. Uczestnicy spotkania będą także mówić o m.in. korzyściach z umiędzynarodowienia lokalnych przedsiębiorstw, a także zwiększeniu ich atrakcyjności ekonomicznej. Cross-border e-commerce, czyli międzynarodowy handel elektroniczny, dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw to jedna z największych szans na zwiększenie sprzedaży, dywersyfikację rynków zbytu, zdobycie nowych wiernych klientów, a tym samym pomnażanie zysków zapewniających firmie stabilność oraz bezpieczeństwo.

Jak duży jest to rynek? Gigantyczny! Wystarczy tylko wspomnieć – jak wskazano na cross-border.pl - że w blisko 85-milionowych Niemczech zakupy online w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrobiło blisko 78 proc. osób. We Francji – 68 mln mieszkańców – 77 proc; Hiszpanii – 48 mln – 69 proc.; Wielkiej Brytanii – 67 mln – 96 proc.; Szwecji – 10,5 mln – 89 proc.; Czechach – 10,8 mln – 78 proc.; Słowacji – 5,4 mln – 77 proc., Austrii – 9,1 mln – ponad 72 proc. To tylko parę przykładów, wskazujących na ogrom możliwości jakie stoją przed małopolskimi firmami.