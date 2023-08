W Krynicy-Zdrój w pobliżu Jaworzyny Krynickiej budują osiedle pięciogwiazdkowych apartamentowców. Inwestycja wzbudza zainteresowanie

Budują kompleks apartamentowców niedaleko Jaworzyny Krynickiej

W piękny widokowy teren nad Jeziorem Rożnowskim w Gródku nad Dunajcem zainwestował sądecki miliarder (jego majątek za 2023 rok to już 2,6 mld zł),który planuje tam najprawdopodobniej hoteli. To…

Budowa wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców oraz turystów, którzy śledzą postępy prac. Już kilka budynków jest na ukończeniu.

Jak będą wyglądać apartamenty na Czarnym Potoku?

Powstające butikowe apartamentowce to obiekty inwestycyjne w standardzie pięciogwiazdkowym. Powstanie blisko 200 pokoi o różnym metrażu. Według planów na najwyższych piętrach będą penthouse'y z tarasami widokowymi, a kilkadziesiąt apartamentów będzie wyposażonych w prywatne sauny oraz wewnętrze albo zewnętrzne jacuzzi.

Tak wyglądają wizualizacje projektu Aries Residence Krynica - Zdrój /materiały inwestora

Do tego powstaną również lokale z aneksami kuchennymi, a powierzchnia tych mieszkań wahać będzie się od 32 do 66 m2

Budynki o pięciogwiazdkowym standardzie mają przyciągnąć do uzdrowiska inwestorów.