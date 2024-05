W Małopolsce będą kontrolować budynki kamerami termowizyjnymi. Zakupiono 39 kamer, które trafią do powiatów i miast na prawach powiatu

- W ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA zakupiliśmy 39 kamer termowizyjnych, które zostaną przekazane do powiatów oraz miast na prawach powiatów. Będą one wykorzystywane przez doradców ds. klimatu i środowiska do oceny budynków publicznych oraz wypożyczane ekodoradcom i pracownikom gmin do prowadzenia bezpłatnych badań budynków prywatnych. Wnioski z tych badań pozwalają gminom i mieszkańcom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące modernizacji budynków oraz poprawy ich efektywności energetycznej – podkreśla wicemarszałek Małopolski Józef Gawron.