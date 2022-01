Wieczysta Kraków. Pierwszy trening w 2022. Byli nowi zawodnicy, a to nie koniec transferów [ZDJĘCIA]

Piłkarze Wieczystej przebierają się w klubie, autami przyjeżdżają na niedaleki stadion Prądniczanki i tutaj, na sztucznej murawie, trenują - tak to w tym zimnym okresie roku wygląda, i tak było dzisiaj. Na ten dzisiejszy trening przyjechał też Wojciech Kwiecień, sponsor klubu, twórca "projektu Wieczysta".

Nieobecny był Sławomir Peszko, jednak on też jest w Krakowie, działa, wraca do pełnej sprawności po odniesionej dwa miesiące temu kontuzji kolana. - Przygotowuje się jeszcze poza kadrą, ale przychodzi do klubu. W treningach biegowych będzie uczestniczył. Można powiedzieć, że na pełne obroty wejdzie dopiero na obozie - mówi trener Smuda.