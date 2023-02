Wielka inwestycja na wprost Jaworzyny Krynickiej. Trwa budowa luksusowych apartamentowców

W drugiej połowie 2022 roku na zboczu góry znajdującym się naprzeciw Jaworzyny Krynickiej, 350 metrów o kolei gondolowej, sądecka firma Ersbet rozpoczęła budowę kompleksu 10. kaskadowo rozmieszczonych apartamentowców. Inwestorem kompleksu pod marką Aries Residence w Krynicy-Zdroju jest spółka Platan Group.

Mimo okresu zimowego praca na placu budowy wre i widać już cztery z dziesięciu budynków. Postęp prac można obserwować dzięki wykonawcy, który co jakiś czas publikuje zdjęcia na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Z apartamentowców widać stok narciarski na Jaworzynie Krynickiej Ersbet

Powstające butikowe apartamentowce to obiekty inwestycyjne w standardzie pięciogwiazdkowym. Powstanie blisko 200 pokoi o różnym metrażu. Według planów na najwyższych piętrach będą penthouse'y z tarasami widokowymi, a kilkadziesiąt apartamentów będzie wyposażonych w prywatne sauny oraz wewnętrze albo zewnętrzne jacuzzi. Do tego powstaną również lokale z aneksami kuchennymi, a powierzchnia tych mieszkań wahać będzie się od 32 do 66 m2.

Niektóre apartamenty będą posiadać tarasy, czy balkony, inne panoramiczne okna Aries Residence Krynica - Zdrój /materiały inwestora

Według założeń w kompleksie znajdzie się także strefa wellness, restauracja i widokowy cocktail bar. Do tego wypożyczalnia nart oraz rowerów, wiaty grillowe oraz leśny plac zabaw.