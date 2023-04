Wielki Tydzień w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na dróżkach znów tłumy wiernych. Co się wydarzy? Plan uroczystości

Program Misterium Męki Pańskiej:

Spowiedź z sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy - od godz. 6 do 20; w Wielki Czwartek - od 6 do 19, a w Wielki Piątek i Wielką Sobotę od 6 do 16.

Niedziela Palmowa w Kalwarii Zebrzydowskiej O. Franciszek Salezy Nowak OFM

Ważna informacja dla pielgrzymów przybywających do Sanktuarium kalwaryjskiego: Wszystkie klasztorne parkingi są darmowe zarówno w dni zwykłe jak i w czasie odpustowym.