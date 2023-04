Wielkie otwarcie sezonu 2023 w Energylandii. Park Rozrywki w Zatorze znów działa. Nowa strefa i dwa rollercoastery. Zobacz ZDJĘCIA

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze znów działa. Kiedy w kwietniu 2023 jest otwarty?

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze co roku zaskakuje swoich gości nowymi atrakcjami. W tym będzie siódma już strefa w parku - Sweet Valley. Na powierzchni 4 ha w bajkowej krainie znajdzie się 10 atrakcji, w tym dwa familijne rollercoastery Choco Chip Creek oraz Honey Harbour. Energylandia pod względem liczby roller coasterów znajduje się na pierwszym miejscu w Europie.

Co roku Energylandia zaskakiwała swoich gości nowymi wydarzeniami. W roku 2023 królować będą tam tematyczne imprezy i eventy. Kinder Party 1 czerwca udoskonali dziecięce święto, pełne uśmiechu i radości, a każde z siedmiu wydarzeń Magic Night zaplanowane na od 15 lipca i kolejne soboty wakacji do 19 sierpnia, wydłuży wakacyjną zabawę aż do 13 godzin. Podczas Magic Night Park czynny jest od 10:00 do 23:00, a w Water Parku organizowane jest towarzyszące Beach Party. Huczną zabawą odznaczać się także coroczny Coaster Day, a także Oktoberfest obchodzony wyjątkowo radośnie w Smoczym Grodzie! Kolorów nie zabraknie podczas Polskiej, Złotej Jesieni i Halloween Time, a szalony, eventowy rok zakończy niesamowity czas Winter Kingdom, który corocznie rozgrzewa tysiące przyjezdnych.