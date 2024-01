Wiemy, które miasta zwyciężyły w wojewódzkim etapie plebiscytu "Świeć się z Energą". Przed nami rywalizacja w wielkim finale! Red.

Do ostatnich minut głosowania w ramach regionalnego etapu plebiscytu nic nie było oczywiste, ale już wiemy, które miasta wezmą udział w wielkim finale i powalczą o tytuł Świetlnej Stolicy Polski! W naszej plebiscytowej zabawie to Czytelnicy zdecydowali o tym, kto w danym regionie zdobędzie dobroczynne nagrody i uzyska awans do finału. Podobnie będzie w rywalizacji o tytuł „Świetlnej Stolicy Polski”. Głosowanie rozpoczniemy już 17 stycznia w samo południe, a 30 stycznia poznamy zwycięzcę, którego to Wy wybierzecie. Przyłączcie się, oddajcie swój głos - wygrana to także realna pomoc dla potrzebujących. Zachęcamy do przyjrzenia się wszystkim kandydatom i wybrania miejscowości, która Waszym zdaniem może pochwalić się najbardziej okazałymi iluminacjami.