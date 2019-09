Wybory parlamentarne. Nasz sondaż: PiS będzie mieć jeszcze więcej posłów z Małopolski, a w Sejmie zdobędzie większość

Na Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych zamierza głosować 53 proc. Małopolan, Koalicję Obywatelską poprze 27 proc., Sojusz Lewicy Demokratycznej otrzyma 8 proc. głosów, a Polskie Stronnictwo Ludowe - 5 proc. Taki rozkład poparcia dla poszczególnych partii przełoży się na 29 mandatów poselskich dla PiS, 11 dla KO, 1 dla SLD; PSL nie będzie mieć żadnego posła z naszego regionu.

Tak wynika z sondażu przeprowadzonego pod koniec sierpnia przez Polska Press Grupę we współpracy z Ośrodkiem Badawczym Dobra Opinia. Preferencje wyborcze sprawdzaliśmy nie tylko u Małopolsce, ale w całej Polsce. Wyniki ogólnopolskiego badania pokazują, że PiS utrzyma większość w Sejmie - będzie mieć 246 posłów. Tyle mandatów partii Jarosława Kaczyńskiego zapewni 45-procentowe poparcie w kraju. Na koalicję, której lideruje Grzegorz Schetyna, zagłosuje 30 proc. Polaków, co da jej 155 mandatów. SLD z 11-proc. poparciem zajmie 45 miejsc w Sejmie, a 6 proc. głosów na listy PSL przełoży się na 13 mandatów dla ludowców i Kukiz’15. Ani Konfederacja Wolność i Niepodległość, ani Bezpartyjni Samorządowcy nie przekroczą 5-proc. progu wyborczego. Jednego posła będzie mieć Mniejszość Niemiecka. Najwięcej mandatów zjednoczona prawica zdobędzie na Mazowszu (34), w Małopolsce (29) oraz na Śląsku (28). Rekordowe poparcie dla niej (61 proc.) jest na Podkarpaciu - tyle że tam da jej to 19 posłów. Koalicja Obywatelska zdecydowanie wygra z PiS jedynie na Pomorzu.

Nasz sondaż pokazuje też, że w Małopolsce PiS rośnie w siłę. Cztery lata temu w wyborach parlamentarnych z list tej partii do Sejmu weszło 26 kandydatów, teraz może ich być o trzech więcej, po jednym więcej z każdego okręgu, poza Krakowem. Stanie się to kosztem Kukiz’15, który w 2015 r. wprowadził do Sejmu czterech posłów z Małopolski, a teraz najprawdopodobniej nie będzie mieć żadnego. I nie pomoże wyborczy mariaż z PSL. Za to po kilku latach przerwy do Sejmu wróci najprawdopodobniej poseł lewicy z Krakowa.

Małopolska - wybory parlamentarne 2019. Sondaż przedwyborczy Polska Press Grupy Badanie zrealizowane w dniach 23-29 sierpnia 2019 roku przez Polska Press Grupę we współpracy z Ośrodkiem Badawczym Dobra Opinia PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 53.00% KOALICJA OBYWATELSKA Platforma Obywatelska i Nowoczesna 27.00% SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 8.00% POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 5.00% KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 4.00% SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA 1.50% KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 1.50% Polska Press Grupa/Ośrodek Badawczy Dobra Opinia

W Małopolsce PiS rośnie w siłę Rządząca w kraju partia ma coraz więcej zwolenników w Małopolsce, będzie mieć też więcej niż do tej pory posłów z naszego regionu. Stanie się to kosztem opozycji, głównie Kukiz’15, który może nie zdobyć ani jednego miejsca w Sejmie z małopolskich okręgów. Takie samo zagrożenie wisi nad jego wyborczym koalicjantem - PSL. Koalicja Obywatelska zostanie zmiażdżona w całym województwie, poza Krakowem, gdzie ma szanse nawiązać równorzędną walkę z PiS. Po kilka latach przerwy posła ze stolicy Małopolski może mieć SLD.

To najważniejsze wnioski płynące z sondażu, jaki Polska Press Grupa przeprowadziła pod koniec sierpnia we współpracy z Ośrodek Badawczym Dobra Opinia.

29 posłów PiS z Małopolski Jak wynika z naszego sondażu, na PiS zamierza głosować w najbliższych wyborach 53 proc. Małopolan. Cztery lata temu partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła tu 48,2 proc. głosów. Wtedy z list PiS, z czterech małopolskich okręgów, do Sejmu weszło aż 26 kandydatów, najwięcej w historii istnienia tej partii. Nasz sondaż pokazuje, że ten rekord zostanie pobity, bo PiS może liczyć na 29 z 41 miejsc w Sejmie przypadających na nasze województwo. Małą premię za zjednoczenie wezmą PO i Nowoczesna. Cztery lata temu na Platformę zagłosowało niespełna 19,5 proc. Małopolan, partia Ryszard Petru zdobyła 6,6 proc. głosów. Teraz Koalicja Obywatelska może liczyć w Małopolsce na 27-proc. poparcie. Prawie na takie samo, jakie miały w sumie startując osobno cztery lata temu, ale wtedy z małopolskich list PO do Sejmu dostało się 9 posłów, z Nowoczesnej - 1, obecnie KO zdobędzie 11 mandatów, a więc o jeden więcej niż PO i Nowoczesna startujące oddzielnie.

Bardzo złe wiadomości płyną z naszego sondażu dla PSL i Kukiz’15, które zdecydowały się na wspólny start pod szyldem ludowców. Wprawdzie listy PSL zbiorą w województwie małopolskim 5 proc. głosów, ale żadnego mandatu poselskiego nie wezmą. A w 2015 r. Kukiz’15 w każdym z czterech okręgów w naszym regionie miał po jednym pośle, zaś ludowcy - jednego w okręgu tarnowskim. Cieszyć się za to może SLD. Ostatni raz z list pod tym szyldem w Małopolsce wybrano posła w 2007 r. (był członkiem Unii Pracy). Potem - w 2011 r.- była jeszcze posłanka Ruchu Palikota z Krakowa. Teraz SLD (a tak naprawdę wspólna lista sojuszu, Wiosny Roberta Biedronia i Partii Razem Adriana Zandberga) będzie mieć posła z Krakowa. Jak będzie wyglądać rozkład mandatów w poszczególnych okręgach? Co zmieni się w porównaniu do wyborów sprzed czterech lat? Kto może zostać posłem?

Okręg 12 - Chrzanów W okręgu nr 12 (powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki) wybieranych jest 8 posłów. Cztery lata temu PiS zdobyło 5 mandatów, PO - 2, Kukiz’15 - 1. Teraz 6 posłów może mieć PiS, 2 - KO. W przypadku opozycyjnej koalicji jako pewniaków można wskazać obecnych posłów zajmujących dwa pierwsze miejsca na liście - Dorotę Niedzielę (PO) i Marka Sowę (.N). Z listy PiS na pewno posłem zostanie jej lider Rafał Bochenek, przewodniczący małopolskiego sejmiku. Duże szanse mają też obecni posłowie Marek Polak, Zbigniew Biernat, Ewa Filipiak, Sławomir Hajos. Niespodziankę może sprawić Roman Duda (ostatni na liście). Okręg 13 - Kraków Na okręg krakowski (powiaty: krakowski, miechowski i olkuski; miasto Kraków) przypada aż 14 miejsc w Sejmie.

W 2015 r. PiS zdobyło połowę z nich, PO miała 5, a po 1 Nowoczesna i Kukiz’15. W najbliższych wyborach partia rządząca utrzyma stan posiadania, KO weźmie 6 mandatów, SLD - 1.

Jeśli sojusz rzeczywiście będzie mieć posła z Krakowa, zostanie nim lider listy Maciej Gdula, przedstawiciel Wiosny Robert Biedronia. Wśród kandydatów PiS pewnikami są otwierający listę tej partii przewodnicząca komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i ostatni na liście wicepremier Jarosław Gowin. Walka o pozostałe dla PiS trzy mandaty będzie bardzo wyrównana, aspirują do nich nie tylko obecni posłowie (Barbara Bubula, Jacek Osuch, Elżbieta Duda), ale i wojewoda Piotr Ćwik. Pewniakiem z listy KO jest tylko lider Paweł Kowal. Resztę kandydatów czeka walka. Okręg 14 - Nowy Sącz W okręgu nowosądeckim (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański; miasto Nowy Sącz) wybranych zostanie 10 posłów. Cztery lata temu aż 8 mandatów wzięli kandydaci z listy PiS, po 1 zdobyli PO i Kukiz’15. Teraz w mateczniku PiS może paść kolejny rekord - 9 z 10 miejsc dla tej partii.

KO na pocieszenie będzie mieć jednego posła. Teoretycznie powinna nim zostać Jagna Marczułajtis-Walczak, liderka listy opozycyjnej. Ale drugi jest wybierany od wielu lat z tego terenu poseł Andrzej Czerwiński. Wielkim sukcesem dla KO byłoby zdobycie dwóch mandatów, czyli powrót do sytuacji sprzed ośmiu lat. Okręg 15 - Tarnów Na okręg nr 15 (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski i wielicki; miasto Tarnów) przypada 9 mandatów poselskich. W poprzednich wyborach PiS zdobyło 6 z nich, po 1 dostały PO, PSL i Kukiz’15. Teraz partia rządząca zwiększy liczbę posłów z tego okręgu do 7, KO będzie mieć 2. Jeśli potwierdzi się nasz sondaż, to do Sejmu nie wejdzie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Z list KO pewny mandat ma Urszula Augustyn, z list PiS - radna sejmiku województwa Anna Pieczarka, która rok temu w wyborach samorządowych zdobyła 72 tys. głosów.

A kto w Senacie Rozkład poparcia dla PiS i KO sprawia, że z dużym prawdopodobieństwem można podać, jak zostanie rozdzielone 8 małopolskich miejsc w Senacie. Wynik #- 6 do 2 na korzyść PiS. Opozycja powinna mieć 2 senatorów z Krakowa (Jerzy Fedorowicz, Bogdan Klich), choć PiS próbuje ich pokonać (wystawiając m.in. Jana Dudę, ojca prezydenta). Z drugiej strony w Nowym Sączu kandydat PiS może przegrać ze Stanisławem Kogutem, kiedyś PiS. FLESZ - Co czwarty Polak jest uzależniony od informacji oraz odczuwa ich nadmiar