Wyjątkowy tort dla Marcina Janusza mistrza Europy i rozgrywający siatkarskiej reprezentacji. Sądeckie Mecyje przygotowały słodkości Anna Jaroś

Sądeczanin Marcin Janusz to duma regionu i rozgrywający reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Znakomity sportowiec przyjechał do rodzinnego miasta Nowego Sącza po sukcesie we Włoszech i został bardzo miło przywitany. Dostał także specjalny tort, który przygotowała dla niego cukiernia Sądeckie Mecyje.