Wyniki wyborów 2020. Jak głosował Kraków i Małopolska, jaka była frekwencja?

Według informacji Państwowej Komisji Wyborczej do godziny 17.00 w wyborach udział wzięło 47,89 procent uprawnionych do głosowania. W samym województwie małopolskim frekwencja na godz. 17.00 wyniosła 50,27 proc. (wyższa była tylko w mazowieckim - 51,17 proc.), a w Krakowie ponad 51 proc.

Najwyższą frekwencją w Małopolsce może pochwalić się powiat nowosądecki, gdzie do godziny 17.00 do urn poszło 53,73 proc. wyborców. Na drugim miejscu jest powiat bocheński (52,89 proc.), zaś na trzecim myślenicki (52,88 proc.). W Krakowie na godzinę 17 frekwencja wyniosła 51,54 proc.

Już do południa frekwencja w całym kraju wynosiła 24,08 procent uprawnionych do głosowania. W województwie małopolskim do 12 była jedna z najwyższych frekwencji - 25,32 proc. W Małopolsce najwyższa frekwencja do południa była w powiecie nowosądeckim - 27,38 proc., Krakowie 26,99 proc. i powiecie oświęcimskim - 26,58 proc.