Wzbiera covidowa nowa fala. Dla kogo i kiedy czwarta dawka szczepionki?

- W mojej ocenie mamy za mało danych, aby rzetelnie mówić o sytuacji epidemicznej w Polsce, a w efekcie trudno odnieść się do konieczności wprowadzenia konkretnych rozwiązań. Na ten moment możemy co najwyżej posiłkować się danymi z sąsiednich krajów. W większości krajów europejskich zaczyna dominować subwariant Omicronu, który oznaczany jest nazwą kodową BA.5. Dane które spływają wskazują, że jest on bardzo zakaźny, jednak, podobnie jak warianty BA.1 i BA.2, rzadziej niż delta czy alfa powoduje ciężką chorobę. Można mieć nadzieję, że powtórzy się sytuacja z zimy tego roku, kiedy mieliśmy bardzo dużą liczbę przypadków, która jednak nie przełożyła się na proporcjonalnie wysoką liczbę zgonów. Pamiętajmy jednak, że to wstępne i stosunkowo skąpe i krótkoterminowe dane, a zgony przychodzą z opóźnieniem - zaznacza w rozmowie z nami wirusolog prof. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Sytuację powinniśmy bacznie obserwować, ponieważ może się rozwinąć w niespodziewanych kierunkach.