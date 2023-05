Zaplanują nową zakopiankę z Krakowa do Myślenic. Ogłoszono ważny przetarg

Zapadła przełomowa decyzja w sprawie budowy nowej zakopianki z Krakowa do Myślenic. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla nowego odcinka tej drogi ekspresowej S7. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie możliwych wariantów przebiegu trasy. Termin składania ofert wyznaczono na 28 czerwca. Przypomnijmy, że poprzednie koncepcje nowej S7 Kraków-Myślenice zostały mocno oprotestowane przez mieszkańców. Teraz powstaną kolejne propozycje, które zostaną poddane konsultacjom społecznym.

- STEŚ to dokument projektowy, w którym analizowane są możliwości poprowadzenia drogi na konkretnym terenie, z uwzględnieniem kwestii technicznych, kosztów i oddziaływania nowej trasy na środowisko. Zaproponowane w STEŚ warianty będą prezentowały już precyzyjne przebiegi i lokalizację inwestycji. Wykonawca STEŚ przedstawi możliwości przebiegu drogi w pasie o szerokości od 80 do 150 metrów, w którym zlokalizowane będą nie tylko sama droga ekspresowa, ale cała infrastruktura związana z jej funkcjonowaniem - informuje Monika Skrzydlewska z GDDKiA. Zadaniem wykonawcy STEŚ będzie poszukiwanie optymalnego przebiegu drogi ekspresowej pomiędzy autostradą A4 a funkcjonującą już za Myślenicami trasą S7. Początek drogi przewidziano między węzłami Kraków Południe a Kraków Bieżanów, jednak projektant będzie mógł zaproponować go też w innym miejscu. - Dopuszczamy poszukiwanie wariantów bardziej na zachód lub na wschód, o ile takie rozwiązanie będzie korzystne i racjonalne. Pozostawienie opcji rozpoczęcia trasy w innym miejscu niż odcinek A4 Kraków Południe - Kraków Bieżanów daje też możliwość rozważenia rozwiązań zlokalizowanych poza podstawowym obszarem - dodaje Monika Skrzydlewska.

Przygotowanie STEŚ ma być wieloletnim procesem. Założenie jest takie, że po 6 latach od podpisania umowy zakończy się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym czasie będą organizowane spotkania informacyjne dla mieszkańców, którzy będą mogli przedstawić swoje pomysły, sugestie, wątpliwości i uwagi dotyczące nowej drogi. - Liczymy na konstruktywne rozmowy z zainteresowanymi. Zdajemy sobie sprawę, że jest to inwestycja trudna i budząca duże emocje. Jednakże wszyscy zgadzają się co do tego, że ta inwestycja jest potrzebna - co potwierdzają strony zabierające głos w rozmowach na temat przebiegu nowego odcinka S7 - podkreślają w GDDKiA.

Mieszkańcy oprotestowali pierwsze sześć wariantów

Przypomnijmy, że w styczniu 2022 roku GDDKiA zaprezentowała Studium korytarzowe dla drogi ekspresowej Kraków-Myślenice. W ramach tego dokumentu zawarto sześć proponowanych szerokich korytarzy, którymi mogłaby zostać poprowadzona trasa pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Analizowane korytarze obejmowały pasy terenu o szerokości od 3 do 5 km, w których planowano zlokalizować docelowe przebiegi trasy.

Opracowanie objęło swoim zasięgiem siedem powiatów i 34 gmin. Jest to teren o powierzchni prawie 3 tysięcy km kwadratowych. Zaproponowane korytarze spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, ale też wywołały liczne protesty - przeciwko wszystkim sześciu wariantom. Dlatego GDDKiA zaproponowała zainteresowanym samorządom przygotowanie własnej propozycji tzw. korytarza społecznego drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice. Jak dotąd nie udało się opracować takiego rozwiązania. - W czasie prac samorządów nad przygotowaniem korytarza społecznego nie prowadziliśmy żadnych działań związanych z wytyczaniem przebiegu nowego odcinka drogi ekspresowej S7. Informowaliśmy przy tym, że prace nad wariantem społecznym nie wstrzymują naszych starań o pozyskanie finansowania na przeprowadzenie początkowego etapu prac przygotowawczych dla tej trasy. Ogłoszenie przetargu na przygotowanie STEŚ to rozpoczęcie tych prac - wyjaśnia Monika Skrzydlewska. W GDDKiA zaznaczają też, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, żaden z wariantów nowego odcinka S7 przedstawionych w Studium korytarzowym nie będzie wskazany w przetargu na przygotowanie projektu przebiegu drogi jako rekomendowany.

Obecna zakopianka coraz mocniej obciążona

Obecny dwujezdniowy wylot z Krakowa w kierunku Myślenic jest obciążony ruchem tranzytowym, turystycznym i lokalnym. Na całej długości tej części zakopianki występują ostre zakręty, kolizyjne skrzyżowania i przejścia dla pieszych. - To nie pozwala na bezpieczne i komfortowe podróżowanie. W ramach przygotowania wariantów między Krakowem a Myślenicami, przeprowadzimy również analizę możliwości rozbudowy istniejącej DK7 na tym odcinku - informuje Monika Skrzydlewska.

W GDDKiA zwracają uwagę, że ruch na obecnej zakopiance stale rośnie. W 2015 r. wahał się od 30 do prawie 41 tysięcy pojazdów na dobę, w zależności od odcinka pomiarowego. W latach 2020-2021 wartości natężeń ruchu wzrosły, osiągając poziom od niespełna 40 tysięcy do ponad 57 tysięcy pojazdów. Są one wyższe niż na autostradzie A4 między Niepołomicami a Brzeskiem, gdzie ruch sięga wartości 55 tysięcy. pojazdów na dobę.

- Prognozy ruchu jednoznacznie wskazują, że w przyszłości liczba samochodów jeżdżących trasą Kraków-Myślenice będzie się zwiększać. Dotyczy to zarówno ruchu tranzytowego, jak i lokalnego. Dlatego też niezbędne jest rozpoczęcie prac nad przygotowaniem koncepcji nowej drogi, która odciąży istniejący odcinek DK7 i zapewni ciągłość całej trasy S7 na terenie Polski - przekonują w GDDKiA.

S7 od Bałtyku do Rabki-Zdroju

Droga ekspresowa S7 biegnie przez pięć województw. W pomorskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim jej budowa została już zakończona. Kierowcy mają już do dyspozycji 275 km trasy od węzła Gdańsk Południe do Płońska.

W województwie mazowieckim trwa budowa trzech odcinków: Siedlin - Załuski, Załuski - Modlin i Modlin - Czosnów o łącznej długości 34,7 km. Niedawno otworzono oferty w przetargu na realizację 9 km drogi pomiędzy Czosnowem i Kiełpinem. W przygotowaniu jest druga część trasy z Czosnowa do stolicy, czyli odcinek Kiełpin - Warszawa (13 km). GDDKiA planuje ogłosić postępowanie jeszcze w I połowie tego roku. Systematycznie skracany jest też czas podroży pomiędzy Krakowem i Warszawą. Wraz z oddaniem przed majówką odcinka Lesznowola - Tarczyn, kierowcy mają do dyspozycji blisko 230 km dwujezdniowej trasy od węzła Warszawa Lotnisko do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. W województwie małopolskim trwa budowa trzech odcinków Moczydło - Miechów, Miechów - Szczepanowice i Widoma - Kraków o łącznej długości 42,4 km. Po oddaniu do użytku ostatniego z tych odcinków, pod koniec 2024 r., kierowcy będą mogli przejechać dwupasmową trasą S7 od Krakowa do granicy z województwem świętokrzyskim i dalej, do Warszawy.

Na południe od Krakowa kierowcy mogą korzystać z trasy S7 od Myślenic do Rabki-Zdroju o długości 32 km. Odcinek Kraków - Myślenice to ostatni, brakujący fragment tej drogi. Jego przygotowanie ma usprawnić oś transportową północ-południe województwa małopolskiego i poprawić dostępność komunikacyjną południowej części regionu dla turystów.

Oprotestowane wcześniejsze warianty S7 Kraków-Myślenice:

1. Kraków, Mogilany, Świątniki Górne, Myślenice (23,62 km; 3 tunele; szacowany koszt całkowity inwestycji: 4,67 mld zł),

2. Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Siepraw, Mogilany, Myślenice (24,56 km; 5 tuneli; 6,01 mld zł),

3. Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice (24,31 km; 5 tuneli; 6,5 mld zł),

4. Kraków, Wieliczka, Siepraw, Myślenice (26,18 km; 5 tuneli; 6,25 mld zł),

5. Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Myślenice (28,71 km; 5 tuneli; 5,9 mld zł).

6. Kraków, Wieliczka, Dobczyce, Siepraw, Myślenice (29,13 km; 4 tunele; 6,07 mld zł).

