Zatorland, największy w Europie Park Ruchomych Dinozaurów, obchodzi 15. urodziny. Zabawa zaczyna się od 1 maja

Zatorland powstał w 2009 roku. Na początku jego atrakcjami były ruchome i ryczące dinozaury naturalnej wielkości. W pierwszym roku działalności park odwiedziło pół miliona gości. Ta liczba przerosła oczekiwania właścicieli, ale też zachęciła ich do dalszych inwestycji w infrastrukturę.

- Na pomysł budowy parku rozrywki wpadliśmy dość spontanicznie. Przed 2009 rokiem prowadziliśmy w Zatorze ośrodek wypoczynkowy – mój tato, brat i ja. Przyjeżdżało do niego bardzo dużo osób, a rodziny z dziećmi potrzebowały jakichś atrakcji. Najpierw wybudowaliśmy dwa czy trzy place zabaw, ale uznaliśmy, że to za mało. Zobaczyliśmy gdzieś ruchome dinozaury i już wiedzieliśmy – to jest to. I to rzeczywiście był strzał w dziesiątkę. Dziś jesteśmy największym parkiem z ruchomymi dinozaurami w całej Europie. Do tego bardzo mocno się rozwijamy. Obok ponad 100 dinozaurów mamy Park Mitologii, Park Owadów, sporych rozmiarów lunapark. I nie zamierzamy na tym poprzestać – mówi Dariusz Łysoń, prezes Zatorlandu.