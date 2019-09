Zbliża się Małopolska Noc Naukowców. Zarejestruj się na najciekawsze wydarzenia

W dziewięciu miastach – Andrychowie, Chrzanowie, Limanowej, Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Sączu, Niepołomicach, Skawinie i Tarnowie – na miłośników nauki czekać będzie ponad 2200 różnorodnych wydarzeń. W trakcie tylko tej jednej nocy, 27 września 2019 roku można będzie odwiedzić laboratoria, wydziały, instytuty, czy muzea. A wszystko przygotowane przez około 1250 naukowców i pracowników z ponad 50 instytucji partnerskich - uczelni, instytutów i kół naukowych, centrów badawczych przedsiębiorstw, instytucji edukacyjno-kulturalnych i szkół średnich.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, ale na znaczną część z nich obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Program MNN dostępny jest na stronie Małopolskiej Nocy Naukowców – nocnaukowcow.malopolska.pl.

- Tylko w tę jedną noc w roku naukowcy z małopolskich uczelni, instytutów i centrów badawczych odkrywają naukowe tajemnice i pozwalają wszystkim – starszym i młodszym - odwiedzić niedostępne na co dzień laboratoria. To niepowtarzalna okazja, aby móc przyjrzeć się z bliska ich pracy, czy zapytać o to, o co na co dzień nie sposób. Dzięki Małopolskiej Nocy Naukowców każdy chociaż przez chwilę będzie mógł poczuć się jak prawdziwy odkrywca – zachęca marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.