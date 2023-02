Zmarł wybitny aktor Leonard Pietraszak. Miał 86 lat. Pamiętamy go z "Czarnych chmur", "Czterdziestolatka" czy "Vabanku"

Zmarł wybitny aktor Leonard Pietraszak. Miał 86 lat. Z jakich ról był znany

Wiadomość o śmierci aktora przekazał w środę rano prezes Związku Artystów Scen Polskich – Krzysztof Szuster. „Zawsze pomocny, życzliwy z ogromnym wyczuciem i wrażliwością. Był nie tylko wspaniałym Artystą, ale przede wszystkim niezwykle dobrym Człowiekiem” – napisano w komunikacie. I podsumowano: „Stworzył wiele niezapomnianych ról teatralnych i filmowych za co publiczność Go uwielbiała. Jego odejście to ogromna strata dla kultury polskiej”.

Urodził się i wychował w Bydgoszczy. Ponieważ jego sąsiadem był słynny w tamtym czasie bokser Edward Rinke, również i on zafascynował się tą dyscypliną i próbował w niej swych sił. Nie powiodło się – więc po liceum postanowił zostać aktorem. Ukończył łódzką filmówkę i zaczął występy w teatrach – najpierw w Poznaniu, a potem w Warszawie.