Zmiana czasu na zimowy 2019. W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas letni na zimowy. Czy ostatni raz przestawiamy zegarki?

Uzgodnienia wymaga np. to, czy jednakowa strefa czasowa będzie we wszystkich krajach UE. Projekt dyrektywy przewiduje, że każde państwo będzie mogło samodzielnie decydować, czy chce stosować czas letni, czy zimowy.

Z tego samego badania wynika, że blisko 80 proc. obywateli naszego kraju ma dość przestawiania zegarków co pół roku. Jeszcze więcej, bo aż 84 proc. przeciwników zmiany czasu jest w całej Unii Europejskiej. Latem ubiegłego roku Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne, w których wzięło udział 4,6 mln osób. I to 84 proc. z nich stwierdziło, że nie chce już przestawiać zegarków wiosną i jesienią.

CBOS - na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - pytał o to Polaków. Blisko trzy czwarte ankietowanych osób opowiedziało się za stosowaniem na stałe czasu letniego (środkowoeuropejskiego). Czas zimowy wolałoby jedynie ok. 15 proc. Co dziesiąty Polak nie miał żadnego zdania na ten temat.

Zmiana czasu na zimowy 2019. Nie tylko dłuższy sen

Na razie jednak trzeba znowu w nocy z 26 na 27 października cofnąć zegary z godz. 3 na 2.

Dłuższa noc to nie tylko możliwość dłuższego pospania w najbliższą niedzielę. Pracujący na nocną zmianę będą musieli popracować godzinę dłużej, ale dostaną za nią wynagrodzenie jak za nadgodziny. Podróżujący nocnymi pociągami (jest takich 17) muszą się przygotować na 60-minutowy postój na najbliższej stacji, do której dotrze pociąg po zmianie czasu.

Ale to nie te kłopoty stały się impulsem do ogólnoeuropejskiej dyskusji o likwidacji zmiany czasu. Oszczędności energii, które były głównym argumentem za jego wprowadzeniem, przestały być oczywiste. Do tego coraz więcej osób narzeka, że przestawianie zegarków burzy rytm biologiczny. I o ile ludzie zdrowi radzą sobie z tym po jednym dniu, to dla chorych jest to bardzo uciążliwe.