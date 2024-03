Zmiany w Uzdrowisku Krynica-Żegiestów. Marcin Krzemiński odwołany ze stanowiska prezesa

W należącej w 100 procentach do Skarbu Państwa spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. doszło do zmian w zarządzie oraz radzie nadzorczej. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć we wtorek, 12 marca, odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Odwołanych zostało dwóch członków Rady Nadzorczej wchodzących ze strony Skarbu Państwa, czyli Tomasz Sus i Mirosław Waląg. W ich miejsce powołani zostali: Michał Barwacz, prawnik z Tarnowa oraz Bożena Borkowska, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza, przez lata kierowała biurem poselskim Andrzeja Czerwińskiego (Platforma Obywatelska). W radzie pozostali: Kamila Szmorlińska, Danuta Lelito oraz Stanisław Uryga.

Z funkcji prezesa odwołany został Michał Krzemiński, który na to stanowisko został powołany pod koniec września ubiegłego roku. Krzemiński jest radnym gminy Gorlice kadencji 2018-2023 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej pracował w banku.