Zosia Pająk ze Skawinek potrzebuje terapii na SMA. Pilnie potrzeba zebrać prawie sześć mln złotych, by dziewczynka miała szansę na życie Małgorzata Gleń

Ma już dziewięć miesięcy i waży 10 i pół kg. Gdyby twoje dziecko tak dobrze się rozwijało, byłbyś szczęśliwy. Dla bliskich Zosi Pająk ze Skawinek pod Wadowicami, to wcale nie są dobre wiadomości. Dziewczynka szybko rośnie, więc jej szansa na życie maleje. Ma SMA (rdzeniowy zanik mięśni), a lek powstrzymujący chorobę może przyjąć do wagi 13,5 kg. Niestety nadal brakuje bardzo dużej kwoty, by ten lek można było zakupić - prawie 6 mln zł. Zbiórka dla dziewczynki ma już status "pilna".