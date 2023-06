Źródełko wody Zuber w Żegocinie, woda o parametrach leczniczych jest dostępna za darmo. Jakie ma właściwości i jak trafić w to miejsce?

Woda ze źródełka Zuber w Żegocinie, podobnie jak jej odpowiednik z Krynicy, cechuje się silnym zapachem siarkowodoru, jednak ma właściwości lecznicze. Jej regularne picie pomaga w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, jak również w chorobie wątroby i dróg żółciowych, a nawet w cukrzycy.

- W każdym procesie leczenia istotna jest wiara w to, że dany lek pomaga. Jedna rzecz to przekonanie, że to jest skuteczne. Po drugie, wody mineralne mają ustaloną przez lata pozycję w leczeniu ze względu na ich różnych skład chemiczny. Woda Zuber ma dobre działanie w schorzeniach układu pokarmowego - mówi lek. med. Jarosław Gucwa, ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Bochni.