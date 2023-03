15 wozów strażackich dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Małopolsce. Kto otrzyma samochody?

Do chrzanowskiej jednostki OSP z Alwerni trafi natomiast średni wóz za 950 tys. zł.

Środki pozwolą na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, a co za tym idzie, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Małopolskie OSP mają łącznie 2453 samochodów pożarniczych. To ogromna siła. Bardzo ważne jest, aby ta formacja stale się rozwijała. Rozwój ten wspierają środki rządowe przeznaczane na doposażanie. Tylko do tych 5 powiatów trafią wozy strażackie o wartości prawie 12 mln zł. To niezwykle ważne, bo przecież bardzo często druhowie z OSP są pierwsi na miejscu, gdzie jest potrzebna ich pomoc. Dlatego nowoczesny sprzęt jest im tak bardzo potrzebny – mówi wicewojewoda Mateusz Małodziński.