Akcja policji w całej Polsce. Kierowcy dostaną ostrzeżenia

Głównymi przyczynami wypadków, spowodowanych przez kierujących, jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Jednak, to zdarzenia związane z przekraczaniem dozwolonych limitów prędkości generują największą liczbę ofiar. Dla porównania – pierwszeństwo przejazdu do jego nieustąpienia (4576 wypadków drogowych w roku 2023) to 24% ogółu wypadków, natomiast zginęło w nich 223 osoby, czyli 13,7%. Z kolei, zdarzenia związane z nadmierną, niedostosowaną, prędkością do warunków ruchu, to 4216 wypadków, a więc 22,1% ogółu, w których zginęło aż 662 osoby, czyli prawie 41% ogółu ofiar na drogach - informuje nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP