W Krynicy-Zdroju remontują parking pod urzędem miasta. Od lat nie był on chlubą uzdrowiska. Przybędą nowe miejsca postojowe

Popularność Krynicy rośnie

Małopolska przyciąga turystów jak magnes i dąży do tego, aby wzrost turystów był zbliżony do tego sprzed pandemii koronawirusa. Podsumowanie roku 2022 przez Małopolską Organizację Turystyczną wskazuje, że sytuacja zaczyna wracać do normy. Zaskakującym jest fakt, że na krajowym kliencie zyskuje Krynica-Zdrój.

W ubiegłym roku Małopolskę odwiedziło niemal 17 mln turystów, którzy wydali w naszym regionie 11,2 mld zł. Na liście najczęściej wybieranych miejscowości turystycznych w Małopolsce znalazły się: Kraków i Krynica-Zdrój, a potem Zakopane.

Więcej turystów to nie tylko zyski dla branży turystycznej, ale także potrzeby w infrastrukturze drogowej. W sezonie ciężko przez Krynicę przejechać oraz znaleźć wolne miejsce na parkingu. Choć tych z roku na rok przybywa, to ciągle nie zaspokajają potrzeb. Na brak wolnych miejsc postojowych narzekają także mieszkańcy.