Amfiteatr pod Górą Parkową w Krynicy-Zdroju nabiera kształtu. Rozpoczęli szalowanie dachu

Pod dolną stacją kolejki na Górę Parkową powstaje zadaszony amfiteatr o powierzchni 100 mkw. Będzie on posiadał tysiąc miejsc siedzących. Budowa ruszyła październiku 2022 roku, a mieszkańcy, kuracjusze i turyści przebywający w uzdrowisku mogą podziwiać kolejne etapy prac.

- Po tym, jak zakończone zostały prace ziemne i uformowane trybuny, pracownicy firmy Erbet przystąpili do szalowania dachu amfiteatru. Dzięki wykorzystaniu betonu kablowego będzie on posiadał kształt, jakich codziennie się nie spotyka – mówi Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. - To będzie piękny obiekt, który z pewnością stanie się wizytówką uzdrowiska i będzie jego znakiem rozpoznawczym. Pozwoli on w końcu na organizowanie ambitnych wydarzeń kulturalnych bez konieczności budowy scen tymczasowych.