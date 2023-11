Krynica-Zdrój przeżywa inwestycyjny boom. Na zboczach Góry Parkowej powstaje raj dla najmłodszych z wodnym placem zabaw. Będą gotowe za rok

Zbocza Góry Parkowej zyskują kolejne atrakcje

Od kilku lat niezagospodarowane dotąd zbocza Góry Parkowej będące własnością miasta i gminy Krynica-Zdrój zyskują coraz to nowsze atrakcje. Kilka lat temu powstał tam ogród żywiołów, teraz trwają prace nad uzupełnieniem jego oferty o nowe atrakcje, które szczególnie do gustu przypadną najmłodszym. Będzie tam pierwszy w uzdrowisku wodny plac zabaw ścianka wspinaczkowa, siłownia zewnętrzna, ławeczki, alejki, mini amfiteatr. Burmistrz ma nadzieje, że ogrody żywiołów, oraz nowe miejsce do rekreacji i relaksu staną się atrakcyjne dla turystów i mieszkańców. W ramach inwestycji przebudowa będzie także droga. Koszt inwestycji nie przekracza kwoty 6,9 mln zł.

- Prace na wodnym placu zabaw postępują. Komora techniczna znajdująca się przy małym amfiteatrze jest prawie gotowa. Fundamenty budynku usługowego, toalet i kawiarni są już widoczne, podobnie jak zarys misek wodnego placu zabaw. Termin zakończenia kontraktu to III kwartał 2024 rok - informuje burmistrz Piotra Ryba.

Wodny plac zabawa na Górze Parkowej wizualizacje UMiG Krynica-Zdrój

Jeszcze w ubiegłym tygodniu został rozstrzygnięty kolejny przetarg. Za kwotę niecałych 1 230 000 zł na ogrodach na Górze Parkowej powstanie kolejny plac zabaw, na którym znajdą się zjeżdżalnie, skoczki i linarium.