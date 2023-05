Beskidzkie Muzeum Rozproszone. Niezwykły projekt obejmujący zabytki w Grojcu, Nidku, Osieku, Polance Wielkiej i Starej Wsi

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Inauguracja Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego w Polance Wielkiej

Wśród prezentowanych na wystawie obiektów pierwsze miejsce zajmuje słynna kapa liturgiczna z Kęt, uszyta z XVII-wiecznej tkaniny tureckiej dekorowanej w stylizowany kwiat goździka, a podarowanej do kościoła narodzenia św. Jana Kantego w niedalekich Kętach jako trofeum z Odsieczy Wiedeńskiej z 1683 r. przez króla Jana III Sobieskiego. Będzie można zobaczyć także m.in. gotycki kielich mszalny z 1494 roku z kościoła św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

Ekspozycja przybliża ponadto przykłady rokokowego złotnictwa. Są to m.in. puszka eucharystyczna z 1767 r., kielich mszalny z ok. 1740 r., monstrancję promienistą z II połowy XVIII w. z kościoła Narodzenia NMP w Inwałdzie i relikwiarz Krzyża Świętego dekorowany Arma Christi z poł. XVIII w. czy pochodzący z ok. 1740 r. rzeźbiony w drewnie i złocony krzyż ołtarzowy z Cieszyna. Na ekspozycji pokazany zostanie również baldachim procesyjny wykonany przed 1663 r., będący najstarszym w całości zachowanym tego rodzaju obiektem w Polsce z XVII w.