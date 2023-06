Bezpieczeństwo na Igrzyskach Europejskich 2023. Prawie 1,3 tys. policjantów zabezpiecza imprezę na terenie Małopolski Aleksandra Łabędź

W Małopolsce już od kilku dni trwa policyjna operacja związana z zapewnieniem bezpieczeństwa sportowcom, kibicom i mieszkańcom podczas Igrzysk Europejskich 2023. Do bezpośrednich działań z tym związanych skierowano tu prawie 1,3 tys. policjantów z czego 1 tys. to policjanci z Małopolski, a 270 to funkcjonariusze z innych województw. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zabezpiecza to sportowe wydarzenie już od pierwszych przylotów uczestników.