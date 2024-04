Niecodzienny transport na A4. Załadowana potężnymi dźwigarami ciężarówka zjechała koło Tarnowa z autostrady... tyłem. Jest nagranie wideo!

Ciężarówka załadowana dźwigarami jechała tyłem, żeby zjechać z A4

Pojazd załadowany drewnianymi konstrukcjami ważył w sumie 52 tony i miał aż 41 metrów długości. Transport dotarł do Małopolski autostradą A4 od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach. Najbardziej kłopotliwy do pokonania był ostatni odcinek trasy od zjazdu na węźle autostradowym Tarnów- Mościce w Wierzchosławicach do samego Radłowa.

- Aby ułatwić zjazd z autostrady a następnie sprawne manewrowanie tak długim pojazdem na rondzie w Ostrowie kierowca zdecydował się na jazdę… tyłem. W tym czasie ruch na węźle został na chwilę wstrzymany, ale wszystko odbyło się bez komplikacji. Utrudnienia trwały góra dziesięć minut – mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, która udostępniła nagranie wideo z tego niecodziennego przejazdu.