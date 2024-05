Burze i grad w Małopolsce. Na razie na południu

Pogoda może się radykalnie popsuć, a ciepły weekend zamienić w deszczow-burzowy. Na południu Małopolski w powiecie tatrzańskim przechodzi burza z gradem.

PROGNOZ POGODY MAŁOPOLSKA

19.05.2024 13:30 - 19:30 19.05.2024 (Niedziela)

Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Suma opadów miejscami do 30 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, w rejonach podgórskich od 21°C do 23°C, na Podhalu około 19°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 17°C, na szczytach Tatr około 8°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz wiatr może być dość silny, w porywach do 70 km/h.



19.05.2024 19:30 - 19:30 20.05.2024 (Niedziela/Poniedziałek)+++++

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie początkowo miejscami zachmurzenie duże i zanikające przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz wysokość opadu do 15 mm. Nad ranem lokalnie w dolinach możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 9°C, wysoko w Beskidach od 6°C do 10°C, na szczytach Tatr około 4°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr początkowo umiarkowany, po północy słaby; południowo-zachodni, nad ranem zmienny. W czasie burz wiatr może być dość silny, w porywach do 60 km/h.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Od godzin południowych przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. W czasie burz wysokość opadu do 20 mm, na południu województwa do 35 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 23°C, na Podhalu około 20°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 17°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego. Wysoko w górach wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr może być dość silny, w porywach do 65 km/h.

20.05.2024 19:30 - 19:30 21.05.2024 (Poniedziałek/Wtorek) W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie początkowo miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże oraz gdzieniegdzie możliwe zanikające przelotne opady deszczu i burze. Po północy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 11°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 12°C, na szczytach Tatr około 5°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego. Wysoko w górach wiatr słaby, południowy.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południu województwa po południu miejscami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz wysokość opadu do 10 mm. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C, w rejonach podgórskich od 23°C do 26°C, na Podhalu około 21°C, wysoko w Beskidach od 14°C do 18°C, na szczytach Tatr około 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

Wideo Zakaz krzyży w warszawskim urzędzie. Trzaskowski wydał rozporządzenie