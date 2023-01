Ceny mieszkań w Małopolsce poszły w górę. Pod Tatrami drożej niż w Krakowie. Zobacz, gdzie najtaniej

- Osoby poszukujące mieszkań w Krakowie najczęściej wyszukują oferty do 400 tys. zł (28 proc.) oraz do 500 tys. zł (19 proc.) - informuje portal Nieruchomosci-online.pl.

Z raportu wynika też, że najniższa średnia cena ofertowa domów w aglomeracji krakowskiej występuje w Krzeszowicach, a Zielonki to najdroższa podkrakowska gmina jeśli chodzi o średnią cenę działek (354 zł/mkw).

Najtańsze działki znaleźć można natomiast w nieco bardziej oddalonych od stolicy regionu Słomnikach (106 zł/mkw.), Czernichowie (130 zł/mkw) i Krzeszowicach (132 zł/mkw).

Z raportu wynika również, że spadł odsetek osób poszukujących swojego pierwszego mieszkania.

- Chociaż grupa osób szukających pierwszego lokum wciąż jest najliczniejsza (34 proc.), to jednak zauważalnie spadła w porównaniu do pierwszej połowy tego roku (39 proc.) oraz do 2021 r. (ponad 40 proc.). Jest to efekt m.in. inflacji, podwyżek stóp procentowych oraz rekomendacji nakazującej bankom, aby przy wyliczaniu zdolności klienta sprawdzały, czy udźwignie on pożyczkę przy stopie jeszcze o 5 punktów procentowych wyższej od aktualnej - ocenia portal Nieruchomosci-online.pl.