Chwalą za pracowitość. Kim jest wicewojewoda Józef Leśniak?

Józef Leśniak z Małej Wsi od 5 grudnia pełni funkcję II wicewojewody małopolskiego. Poprzednią kadencję zasiadał w sejmie, jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej był radnym powiatu nowosądeckiego. Nie ciągnie go do przecinania wstęg, woli skupić się na konkretnym działaniu. Twierdzi, że dobrze zna premiera.

- Józef Leśniak to, można powiedzieć, nowe odkrycie naszej partii. Był przez jedną kadencję posłem, doskonale pracował zarówno w Radzie Europy jak i Komisji Spraw Zagranicznych. To człowiek bardzo uczciwy i bardzo oddany sprawie, dlatego powinien znaleźć się w kolejnej kadencji naszego sejmu – tak przed wyborami rekomendował go prezes Jarosław Kaczyński. Ale Leśniakowi jego 7950 głosów nie wystarczyło, by obronić zdobyty cztery lata wcześniej mandat. Z listy PiS lepsi byli m.in. debiutant Patryk Wicher i wracający do polityki Andrzej Gut Mostowy z Podhala. - Reprezentował sejm w Strasburgu i Brukseli. Sądeczanie nie zdawali sobie sprawy z jego wielkiej pracy dla Polski na międzynarodowej arenie – zaznacza Artur Czernecki, radny Nowego Sącza, od kilkunastu lat zaprzyjaźniony z Leśniakiem.Jest przekonany, że nowy wicewojewoda doskonale poradzi sobie z funkcją, jaką mu powierzono.

Już wiadomo, że sam urząd wojewódzki czekają też zmiany.

– Mamy świadomość, że zadań przybywa, stąd też obecność drugiego wicewojewody. A to właśnie wojewodowie, jako przedstawiciele rządu w terenie, są odpowiedzialni za realizowanie dużych programów rządowych – wyjaśnia rozszerzenie urzędu Piotr Ćwik, wojewoda małopolski. Stąd premier Mateusz Morawiecki powołał Leśniaka na stanowisko II wicewojewody. Z tą nominacją wielu samorządowców Sądecczyzny i Ziemi Limanowskiej wiąże nadzieje na dobrą współpracę. - Byłem osobiście złożyć mu gratulacje – mówi Mieczysław Uryga, starosta limanowski. - To dobra wiadomość dla Limanowszczyzny. Cieszę się, bo miałem okazję z nim współpracować, kiedy był posłem. Dzięki jego staraniom udało nam się dostać dofinansowanie w kwocie miliona złotych na tomograf do limanowskiego szpitala. Teraz finalizujemy ten zakup. - Na pewno będziemy mieli z niego pożytek – dodaje Piotr Ryba, burmistrz Krynicy Zdroju, który przez kilka lat miał okazję współpracować z Leśniakiem i liczyć na jego wsparcie.

W podobnym tonie wypowiada się partyjny kolega Leśniaka, poseł z Limanowej Wiesław Janczyk. - Cieszę się z tej nominacji. Józef Leśniak jest dobrze zorientowany w sprawach regionu. Można powiedzieć, że mamy teraz w jego osobie takiego nowego opiekuna Ziemi Sądeckiej, Limanowskiej i Podhala. Jest już obyty w świecie samorządu i zna nie tylko osoby, ale i realia. Na pewno spełni oczekiwania osób, z którymi będzie współpracował. W czasie kiedy był posłem, bardzo dobrze współpracowało się nam ze sobą – zaznacza Wiesław Janczyk. Polityk PiS i szef limanowskich struktur partii przyznaje, że po nominacji Witolda Kozłowskiego z Brzeznej koło Nowego Sącza na marszałka województwa, a teraz z przyznaną funkcją dla Leśniaka, nasz region zyskał na znaczeniu. - Były takie lata, że nie mieliśmy szczęścia do reprezentacji naszego regionu na wysokich stanowiskach w województwie. Mam nadzieję, że to początek dobrej passy w tej sferze. Nieustannie potrzebujemy dużego wsparcia, zainteresowania i uwagi właściwie umocowanych osób. Zwłaszcza, jeśli chodzi o kwestie komunikacyjne i te dotyczące rozwoju i budowy infrastruktury – mówi Janczyk i dodaje, że rząd i podległe mu ministerstwa mają ambitne plany do wykonania w naszym regionie. Wylicza modernizację dróg lokalnych, budowę linii kolejowej czy opracowanie drogi tzw. sądeczanki, dokończenie trasy S7 i wiele innych. - Do ich przeprowadzenia potrzebna jest bardzo dobra komunikacja i szybka wymiana opinii – zaznacza były pełnomocnik prezesa Kaczyńskiego.

Co wiemy o nowym wicewojewodzie? Józef Leśniak urodził się 1968 r. w Limanowej. Ukończył zarządzanie gospodarką europejską w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1989 r. wyjechał do Francji, gdzie pracował w administracji jednej z gmin oraz departamentu Meurthe i Mozela oraz studiował. W połowie lat 90. powrócił do Polski. Był tzw. weekendowym sądeczaninem, bo w ciągu tygodnia pracował w Warszawie, wykorzystując swoją biegłą znajomość języka francuskiego i znajomość rynku (m.in. był dyrektorem w grupie Auchan). W 2010 r. został radnym powiatu nowosądeckiego, a w 2015 r. posłem, gdzie m.in. reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. - Teraz będę miał okazję przekonać się, jak to jest reprezentować premiera czy Radę Ministrów w terenie, a przede wszystkim stać na straży tego, co skutecznie chce zrealizować rząd – zaznacza Józef Leśniak. Mówi, że premiera Mateusza Morawieckiego zna dobrze. - Na ile dobrze? Nie mnie to oceniać.