Rozlewiska Popradu na Nakle mają nowe atrakcje. Piwniczna-Zdrój przygotowała kolejne nowości dla turystów

Piwniczna-Zdrój to gmina uzdrowiskowa, która ma do zaoferowania coraz więcej turystycznych atrakcji. Niedawno wykorzystano legendę o skarbie Kicarza i przygotowano ścieżkę pełną atrakcji na Górę Kicarz. W Parku Zdrojowym przygotowano alejki i małą architekturę, jest też grota ze skarbem legendarnego olbrzyma, magiczna brama i kolorowe motyle w szkle.

Niedawno Nakło zyskało kolejne atrakcje i powód do odwiedzin właśnie tej części Piwnicznej. Nad rozlewiskiem Popradu powstały drewniane tarasy wraz z niewielką wieżą, które pozwalają na obserwowanie tamtejszej fauny i flory. Miejsce z pewnością cieszyć będzie się popularnością wśród nowożeńców, bo idealnie nadaje się do sesji ślubnej.

Nie zapomniano o innej części uzdrowiska. Przy wjeździe do centrum Piwnicznej-Zdroju od strony Nowego Sącza wystarczy zjechać z drogi krajowej 87 w lewo nad brzeg Popradu. Tam znajduje się teren rekreacyjny Nakła, z wyznaczonym miejscem do parkowania pojazdów. Są tam ścieżki spacerowo-biegowe wraz z elementami małej architektury, pumptrackt oraz urządzenia do uprawiania street workout. Rowerzyści mogą korzystać z wielofunkcyjnej stacji naprawy rowerów. Ciekawym elementem jest kładka pieszo-rowerowa, łącząca teren Nakła ze zdrojową częścią miasta.

Nowością jest także alejka, wzdłuż której na wielkich kamieniach doskonale prezentują się rzeźby zwierząt i ptaków zamieszkujących najbliższą okolicę. Piętnaście rzeźb dzikich mieszkańców Doliny Popradu, jak chociażby wilka, niedźwiedzia ale też sowy czy jeża wykonał artysta z Podhala. Całości dopełnia ogromna „Ławka Kicarza” wysoka na dwa metry, a długa na pięć. Dostać się na nią, to nie lada wyczyn.

To jednak nie wszystko. Do nowych atrakcji zalicza się także niewielka tyrolka, która od razu przypadła dzieciom do gustu i jest przez nie oblegana. Są też altany oraz miejsca do grillowania.