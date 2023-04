Coraz bliżej otwarcia nowej galerii handlowej w Krynicy-Zdroju. Burmistrz obawia się paraliżu komunikacyjnego uzdrowiska

- Dyskutowaliśmy na temat możliwości komunikacyjnych nowej galerii z ul. Podgórną oraz ul. Piłsudskiego. Chodzi o to, aby nie doprowadzić do paraliżu ruchu drogowego w tej części Krynicy-Zdroju. Jeżeli na drodze wojewódzkiej się nic nie zmieni, to będzie ogromny problem. Nie chcę blokować tej inwestycji, ale nie jestem też w stanie dać inwestorowi zjazdu, bo to zablokuje cały ruch - przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba.