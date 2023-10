Czego kierowcy obawiają się zimą? Mamy wyniki badania

Badanie wykonane dla Goodyear przez europejską agencję badawczą YouGov objęło 4 500 kierowców z 9 krajów – Polski, Francji, Niemiec, Włoch, Rumunii, Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii.

Lód na drodze lękiem numer jeden

Z badania wynika, że polscy kierowcy czują się mniej bezpiecznie w trudnych zimowych warunkach na drogach w porównaniu do średniej z badanych europejskich krajów. W skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza „całkowicie bezpiecznie”, wynik polskich respondentów oznaczający poczucie bezpieczeństwa (pozycje 8-10) wyniósł 15% i był o niemal połowę niższy niż europejska średnia (29%). Na drugim końcu skali, aż 8% polskich kierowców wybrało odpowiedź „wcale nie czuję się bezpiecznie”, co oznacza wynik dwa razy wyższy od średniej europejskiej. Lód na drodze okazał się lękiem numer jeden we wszystkich badanych krajach, niezależnie od geograficznych i klimatycznych różnic, z tym że w Polsce i Finlandii wskazało go aż 60% badanych, podczas gdy w pozostałych krajach wynik wahał się miedzy 46% a 52%. Lękiem numer dwa w Polsce okazują się być śliskie i mokre drogi oraz ograniczona widoczność (w obu przypadkach po 47%wskazań).

Kolejne obawy na liście to ośnieżone drogi (44%) i utrata kontroli nad pojazdem przez siebie lub innego kierowcę (po 41%). Spora grupa, bo 40% badanych, czuje się niepewnie, gdy auto z tyłu jedzie zbyt blisko, a prawie 1/3 respondentów obawia się utknięcia w zaspie.

W porównaniu do innych krajów, u polskich kierowców obawa przed utratą kontroli nad pojazdem jest wyraźnie większa (41% wobec europejskiej średniej 29%), tak samo jest w kwestii jazdy po zaśnieżonych drogach (44% wobec 25%).

Lekarstwo na niepewność

Jazda w zimowych warunkach to duże wyzwanie dla kierowców, ale zdecydowana większość świadomie się do tego wyzwania przygotowuje - tylko 3% nie podejmuje żadnych działań. Najpopularniejszym remedium na drogowe lęki w Polsce jest wymiana opon na zimowe (65%), co jest wynikiem znacznie wyższym od europejskiej średniej (49%). Co ciekawe, wyższy wynik od Polski w kwestii zmiany opon na zimowe zanotowała tylko Finlandia (67%), a najmniej wskazań na zmianę opon było we Francji (15%) i Włoszech (28%). W podobnych do Polski pogodowo Niemczech zmianę opon na zimowe wskazało 44% kierowców.

Kolejne czynności deklarowane przez polskich kierowców w ramach przygotowań do jazdy zimą to skrobanie szyb przed jazdą (59%), sprawdzanie prognozy pogody (42%), a także kontrola stanu pojazdu - płynu chłodniczego (39%), stanu hamulców (34%) i ciśnienia opon (32%).

Zapytani co zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa na zimowej drodze, polscy kierowcy najczęściej wskazywali na zmniejszenie prędkości – odpowiedziało tak aż 70% respondentów, wyraźnie powyżej średniej dla krajów europejskich (56%). Czujemy się też pewniej zachowując odpowiedni dystans od pojazdu poprzedzającego (65%) i jadąc dobrze oświetloną drogą (50%). Czujemy się lepiej dając sobie więcej czasu na podróż (40%) i mając pełny bak lub w pełni naładowaną baterię w przypadku aut elektrycznych (31%).

„Wspólnym mianownikiem wszystkich lęków i obaw polskich kierowców są te elementy, na które nie mają wpływu. Dlatego odpowiednie przygotowanie auta do zimy i zapewnienie niezbędnego wyposażenia ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, oszczędności, komfortu jazdy, zgodności z przepisami oraz ogólnej pewności siebie na drodze. Nie tylko zmniejsza ryzyko wypadków, ale także pozwala nam cieszyć się bardziej spokojną i bezpieczną podróżą przez zimowe miesiące, ” powiedziała Marta Sobieska, Head of Consumer Marketing w Goodyear Europe East North.

Zaufanie do opon

Na pytanie o wpływ opony na poczucie pewności siebie na drodze, aż 82% polskich kierowców odpowiedziało, że opony są ważne, w tym przeważająca grupa respondentów (56%) wybrała odpowiedź „bardzo ważne”.

Liczne badania potwierdzają, że jakość opon ma duże znaczenie dla osiągów pojazdu zimą i w konsekwencji dla bezpiecznej jazdy. Test przeprowadzony przez jeden z magazynów motoryzacyjnych wykazał, że droga hamowania na mokrej nawierzchni z prędkością 80 km/h może być nawet o 10 metrów dłuższa w przypadku niskobudżetowych opon zimowych w porównaniu z oponami zimowymi klasy premium.

Jazda w trudnych warunkach drogowych zimą wymaga od kierowcy szczególnego skupienia i szybkiej reakcji, zwłaszcza gdy na drodze pojawia się niespodziewana przeszkoda albo samochód z przodu nagle zahamuje. Opona zdolna skrócić drogę hamowania i poradzić sobie z największymi zimowymi wyzwaniami w postaci mokrych i zaśnieżonych dróg staje się w takiej sytuacji bezcenna.

„Odpowiedzią na największe obawy i trudności, z jakimi kierowcy muszą się zmierzyć podczas jazdy zimą, jest nasza najnowsza opona zimowa Goodyear UltraGrip Performance 3. To nie jest zwykła opona - to technologiczne rozwiązania dostosowane do ekstremalnych warunków zimowych. Dzięki zaawansowanej technologii Snow Protect, zapewniamy optymalną trakcję i przyczepność, które są kluczowe na zaśnieżonych drogach. "Śnieżne pazury" oraz dłuższe rowki na krawędzi barkowej tego modelu poprawiają osiągi na miękkim i głębokim śniegu, co pozwala kierowcom pewniej poruszać się na zimowych drogach. Z kolei technologia Wet Grip+ z zoptymalizowaną, okrągłą stopką zapewnia lepsze rozpraszanie wody na mokrej jezdni. Dzięki temu woda jest skutecznie spychana na boki, a nie do przodu, co znacząco zmniejsza ryzyko aquaplaningu,” – wyjaśniła Marta Kosyra, Brand Marketing Manager odpowiedzialna za segment opon premium w Goodyear EEN.

