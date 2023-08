Dożynki na Sądecczyźnie. Tak mieszkańcy celebrują ludowe święto planów

Są wytworzone ze słomy, kłosów, świeżych kwiatów, owoców i wstążek, posiadają różnorodne kształty i symbolikę, odzwierciedlając lokalne tradycje i konteksty. Wieńce dożynkowe z roku na rok na Sądecczyźnie przyjmują coraz bardziej wymyślne formy.

Święta polanów na Sądecczyźnie CKIP Łososina Dolna/ KGW Pirounka, Czyrna/ Jan Duda/Iwona Grzebyk-Dulak/Urszula Norogórska

Ich przygotowywanie to okazja do pielęgnowania i przekazywania ducha polskich obrzędów. Dożynki zaś odzwierciedlają wagę pracy na roli w historii oraz kulturze Polski. To także czas, w którym mieszkańcy dziękują za urodzaj plonów, jednocześnie oddając hołd tradycji i wspólnocie.

Święto to symbolizuje harmonię między człowiekiem a naturą oraz podkreśla wartość współpracy i dzielenia się dobrem w społeczności. Zobaczcie jak kultywuje się te piękna tradycję na Sądecczyźnie.