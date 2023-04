Działki w Nowym Sączu. Budowlane, inwestycyjne czy widokowe na sprzedaż. Ceny gruntów zwalają z nóg trzeba wydać nawet kilkaset tysięcy

Działki na sprzedaż w Nowym Sączu

W kwietniu 2023 najtańsze działki w Nowym Sączu można kupić za ponad 100 tys. zł, a najdroższe za 3 mln zł. Średnie ceny działek w ogłoszeniach sprzedaży to 486 tys. zł, natomiast średnia cena za m² to 194 zł. Najpopularniejsze dzielnice w Nowym Sączu to Wólki, Poręba Mała, Falkowa, Zawada - podaje adresowo.pl.