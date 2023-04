Dzisiaj w Małopolsce ruszyła kwalifikacja wojskowa. Do poboru w całym województwie stanie 21 tysięcy młodych

Kwalifikacja wojskowa w Małopolsce będzie prowadzona przez najbliższe ponad dwa miesiące. Tutaj w Gorlicach stanie do niej ponad 660 osób, aby sprawdzić swoją przydatność do Zasadniczej Służby Wojskowej.

Do kwalifikacji na terenie województwa małopolskiego stanie prawie 21000 młodych ludzi - mężczyzn urodzonych w 2004 roku, czyli 19-latków. Ale będzie też prawie 4000 urodzonych w latach 1999-2003.

- Do kwalifikacji zobowiązane są też stawić się kobiety kształcące się w zawodach medycznych. Mówimy tu o zawodzie lekarza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeutów, psychologa, a nawet w zawodzie weterynarza – tłumaczył dalej pułkownik Żal.

Kwalifikacja wojskowa to tak naprawdę sprawdzenie tożsamości tych osób, a także orzeczenie ich zdolności do czynnej służby wojskowej w czterech kategoriach: A – zdolny do czynnej służby wojskowej z wyjątkiem służby zawodowej, B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk terytorialnej służby wojskowej, E - całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, mobilizacji i wojny.