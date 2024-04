Kwalifikacja wojskowa na Sądecczyźnie zakończona. Zgłosiło się blisko 1400 osób w tym 150 kobiet

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu nowosądeckiego. Jej celem było wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz ochotników.

W tym roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegali mężczyźni urodzeni w 2005 roku, mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby, które otrzymały w latach 2022-2023 kategorię zdrowia B oraz osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

Nad przebiegiem kwalifikacji na Sądecczyźnie, z ramienia starosty, czuwali pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z kierownikiem Ryszardem Wąsowiczem na czele. Na wezwanie odpowiedziały 1392 osoby, w tym 150 kobiet.