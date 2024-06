Gdynia gospodarzem żeglarskich mistrzostw świata klas olimpijskich!

- Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że światowa federacja żeglarska World Sailing podjęła decyzję o organizacji Mistrzostw Świata klas olimpijskich w Gdyni. Żeglarstwo w naszym kraju rozwija się intensywnie. Polscy żeglarze zdobywają medale w najważniejszych imprezach, z igrzyskami olimpijskimi na czele, mamy bardzo zdolną młodzież. Organizacja mistrzostw będzie dodatkowo świetną promocją dla naszego kraju, a dla samego polskiego żeglarstwa to duży impuls do rozwoju