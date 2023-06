Gdzie na rower w powiecie chrzanowskim? Przygotowaliśmy kilka propozycji tras rowerowych dla rodzin i dla wytrawnych rowerzystów

Jak przygotować się do jazdy na rowerze?

Co daje jazda na rowerze:

Powiat chrzanowski jest piękny i warto podziwiać go z roweru

Powiat chrzanowski jest piękny i warto podziwiać go z roweru

Wtedy zobaczy się to, czego nie widać z głównych dróg. A jest tu co podziwiać. Jest piękny zamek Lipowiec, trasy przez lasy, stawy. Można jeździć bardzo dobrze przygotowanymi ścieżkami rowerowymi nad Wisłą lub leśnymi traktami. Wiele z polecanych w naszej galerii tras w ogóle nie zahacza o drogi główne lub tylko w minimalnej ilości, dlatego też spokojnie można jechać z dzieckiem, bo są to bezpieczne trasy.

Na rower watro się wybrać. Jazda to nie tylko przyjemność, ale też korzyści dla zdrowia