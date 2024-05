Niespokojna majówka na małopolskich drogach. Zginęły dwie osoby. Policja podsumowała długi weekend

Dwa śmiertelne wypadki

Do śmiertelnych wypadków doszło jednego dnia - w piątek, 3 maja. Do pierwszego z nich doszło w miejscowości Krzykawa w powiecie olkuskim. Jak wstępnie ustalono, 21 -letni kierujący pojazdem marki Renault nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, na łuku drogi wpadł w poślizg i potrącił jadącego na rowerze 75-letniego mężczyznę. Mimo prowadzonej reanimacji mężczyzna zmarł.