Grupa Krynicka GOPR otrzymała nowoczesną karetkę górską. Środki na jej zakup pochodzą z MSWiA

Nowy sprzęt dla GOPR

- Inżynierowie podczas procesu konstruowania pojazdów wsłuchali się w głosy tych, którzy będą z nich korzystać. Warunki, w jakich pracują ratownicy GOPR, często są ekstremalne. Dlatego sprzęt, którym dysponują, musi być niezawodny – zaznaczył wojewoda Kmita. - Nowe karetki przysłużą się do zapewnienia Małopolanom bezpieczeństwa. Wychodząc w góry, zawsze pamiętajmy, że to właśnie bezpieczeństwo jest najważniejsze. Do małopolskich gór przybywa coraz więcej turystów. Przed nami okres wzmożonej pracy służb. Dbajmy o siebie nawzajem i zawsze stosujmy się do zasad bezpieczeństwa.

Karetka, która trafiła między innymi do Grupy Krynickiej GOPR to pojazd marki toyota hilux wyposażony w nosze typu Spencer, defibrylatory, kardiomonitory oraz wszelkiego rodzaju sprzęt medyczny. Dodatkowe wyposażenie stanowią specjalistyczne akcesoria wspinaczkowe m.in. karabinki. Całkowity koszt zakupu siedmiu specjalistycznych samochodów wyniósł 2,8 mln zł. Prócz karetek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansowało zakup siedmiu qadów, siedmiu skuterów śnieżnych wyposażonych w przyczepki z noszami, a także dwóch jednośladowych, gąsienicowych pojazdów do ratownictwa. Zamówienie dopełnił zakup sprzętu osobistego, alpinistycznego oraz nadajników GPS. Koszt to 7,1 mln zł. Część tego sprzętu również trafiła do ratowników z Krynicy-Zdroju.